Já são conhecidos os participantes e os temas que, este ano, irão abrilhantar a exposição ‘Mesas com Bordado Madeira’. São eles: Nini Andrade, com o vime, Dino Gonçalves, com a banana, Castanheiro Boutique Hotel, com as flores, Porto Bay Hotels Group, com o Vinho Madeira, Pestana Hotel Group, com o mar, Associação de Promoção da Madeira, com a cana de açúcar, Hotel Quinta do Furão,...