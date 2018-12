Conheça as gentes

Até 14 de Dezembro, a Galeria de Arte Francisco Franco acolhe a exposição ‘O Mediterrâneo Somos Nós’, de Filipe Reis, Filipe Ferraz e Emiliano Dantas.

Inaugurada no passado dia 22, no âmbito dos ‘Encontros Translocal com o Mediterrâneo’ promovidos no Funchal e na Ponta do Sol, esta exposição ilustra através do vídeo, som e fotografia, o testemunho de 12 pessoas oriundas de países...