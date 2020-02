50 representantes da USAM no Congresso Nacional

“O objectivo desta iniciativa, além de falar os problemas que nos afectam, é divulgar o 14.º Congresso da CTGP- que se realizará nos próximos dias 14 e 15 de Fevereiro no Pavilhão Municipal da Torre da Marinha no Seixal, sob o lema ‘Lutar, Avançar nos direitos, Valorizar os Trabalhadores - Por um Portugal com Futuro’.”, explicou Pedro Carvalho da União dos Sindicatos da Madeira (USAM), que ontem realizou uma arruada pelas ruas do Funchal que culminou em frente à Assembleia Legislativa da Madeira (ALM).

Para o Congresso Nacional da USAM já há cerca de 50 inscrições de delegados e dirigentes em representação de 30 organizações sindicais da Madeira, além de cerca de 750 participantes de Sindicatos, Federações e Uniões Sindicais a nível nacional.

Diz a USAM que “a falta de respeito pela contratação colectiva e pelos direitos dos trabalhadores, que são cada vez mais explorados e roubados, também é uma constante na RAM”, acusando que há “luta” a travar em vários sectores, desde Hotelaria, Construção Civil Bordados, Educação, Indústria e Serviços, Saúde, entre outros.