As denúncias são cada vez mais insistentes e a inquietação também. Os equipamentos individuais de protecção estão ser racionados, em especial, nas urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça e nos Marmeleiros. A informação chega ao DIÁRIO a partir de médicos que têm vindo a trabalhar no serviço de urgência, mas que dão conta, igualmente, da preocupação com os internamentos nos Marmeleiros....