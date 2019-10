A competição de ténis de mesa reserva para este fim-de-semana quatro partidas entre equipas madeirenses, todas elas a contar para a I Divisão masculina.

Das cinco equipas da Madeira que integram a divisão principal, apenas a Ponta do Pargo não joga, com as restantes a se defrontarem em jogos divididos entre hoje e amanhã.

A competição arranca na manhã de hoje (11 horas), no Pavilhão...