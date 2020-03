A Madeira tem agora 40 casos positivos de coronavírus, mais um do que os registados até Domingo. O novo doente confirma a primeira infecção na Ribeira Brava, elevando para sete o número de concelhos na Região com registo de pessoas contaminadas. Este novo caso é de um doente com idade entre os 40 e os 49 anos, que foi contagiado através de transmissão local.

