Durante a conferência de imprensa de José Gomes, foi o treinador do Marítimo confrontado com as as declarações de protesto ao trabalho da equipa de arbitragem por parte de Thedoro Fonseca, o presidente da SAD do Portimonense. “Acho que a seriedade e o profissionalismo dos nossos árbitros estão totalmente acima das críticas que são feitas semanalmente, antes e depois dos jogos e...