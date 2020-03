O dia na Choupana começou conforme planeado, com o treino matinal do plantel, no estádio da Madeira e, logo depois, com a conferência de imprensa de Luís Freire, de antevisão ao encontro frente ao Varzim, que seria disputado amanhã de manhã, na Póvoa, à porta fechada.

O treinador dos alvinegros já tinha definido a meta: “Temos mais três pontos para arrecadar, que são muito importantes...