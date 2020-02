O salão nobre da Assembleia Legislativa da Madeira (ALM) será palco, 6 de Março, entre as 17 e as 18h30, da conferência intitulada ‘Família, Natalidade e Trabalho”.

Dinamizada pela vice-presidente da ALM, Rubina Leal, esta iniciativa contará com a participação, na qualidade de oradores, de Anália Torres, fundadora e coordenadora do Centro Interdisciplinar de Estudos de Género do...