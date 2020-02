A Madeira Parques Empresariais (MPE) organiza amanhã, terça-feira, em parceria com a Grant Thornton & Associados e com a Abreu Advogados, uma conferência de esclarecimentos sobre o Orçamento de Estado para 2020, que irá decorrer no auditório do Colégio dos Jesuítas, edifício da Reitoria da Universidade da Madeira, à Rua dos Ferreiros, no Funchal.

Inserida no plano de actividades...