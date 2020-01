O Núcleo da Madeira da Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas (CPPME) esteve reunido, ontem à tarde, com o presidente da Câmara Municipal do Funchal com o intuito de resolver algumas questões relacionadas com as praças de táxi localizadas no Funchal. Paulo Ricardo Azevedo, director do Núcleo da Madeira da CPPME, apontou algumas situações em concreto, que disse...