Condutora bateu em carro estacionado e fugiu

Um automóvel de marca Renault Twingo sofreu danos materiais avultados depois de ter sido atingido por outra viatura, na passada quinta-feira, no Funchal.

Segundo a proprietária do veículo, o carro estava estacionado na Rua 3 do Bairro do Hospital quando, em pleno dia, por volta das 13 horas, uma condutora fez marcha-atrás e embateu com bastante força no seu carro, “empurrando-o para...