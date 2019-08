Um condutor com cerca de 30 anos envolveu-se ontem de manhã num acidente de viação, na Rua do Castanheiro, no Funchal, mas, como não tinha habilitação legal para o efeito, colocou-se em fuga, causando grande aparato no local.

Segundo um popular, tudo aconteceu por volta das 9 horas. Depois do acidente, o indivíduo avistou uma moto da Polícia que estava a circular no local e desceu...