Um despiste ocorrido ontem de manhã no Caniço revelou-se fatal para um homem de 47 anos. Por motivos que se desconhecem, o condutor perdeu o controlo do camião que conduzia, derrubou os rails de protecção e saiu de estrada, caindo de uma altura aproximada a 10 metros para dentro de um poço de rega coberto, no sítio da Azenha.

Na viatura seguia também um outro homem, que conseguiu...