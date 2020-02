Um automobilista sofreu um acidente de viação, na noite de sexta-feira, em São Roque. Sem ferimentos aparentes, o homem acabou por ser transportado à esquadra da PSP por se ter mostrado agressivo com os agente policiais.

O acidente aconteceu por volta das 21h30, no Caminho do Lombo Segundo. O condutor terá perdido o controlo do automóvel em que seguia, acabando por embater contra...