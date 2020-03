Um condutor despistou-se na madrugada do último domingo e embateu num carro que estava estacionado no Imaculado Coração de Maria, no Funchal. O veículo atingiu também o portão de uma casa, mas o automobilista colocou-se em fuga sem assumir responsabilidades.

Segundo o lesado, dono do Renault que estava parado, a sua viatura sofreu danos consideráveis, essencialmente no farol e na...