Arlindo António tem 51 anos e há mais de 20 que é taxista da praça de táxis do Lido, no Funchal. Dez anos antes já conduzia na sua terra natal, a Serra de Água (Ribeira Brava), acudindo a todos aqueles que precisem de transporte para vir ‘à cidade’. Afinal, conforme recorda, “o táxi era a ambulância” daquele tempo.

Na última semana, protagonizou um episódio que enobrece a sua classe profissional, recentemente alvo de polémica devido à introdução das plataformas digitais de transporte (Uber e Bolton) na Região.

Ao efectuar a limpeza da sua viatura encontrou uma carteira, que continha documentos de identificação, cartões bancários e 165 euros em dinheiro.

Ao aperceber-se do achado, Arlindo António, sócio-gerente da empresa Vedeta Num Minuto, verificou que nos documentos havia um cartão com número de reserva de um hotel no Garajau. Não perdeu tempo e tentou entrar em contacto com o dono da carteira.

“Não foi o cliente que me procurou, fui eu que procurei o cliente (...) Era tão fácil tirar o dinheiro e deitar a carteira no balde do lixo e estava despachado. Tenho a noção que muitos fariam, agora eu digo sempre ‘o que não é meu não é meu’. Além disso, a ordem que há dentro da empresa é que tudo o que se ache dentro do nosso veículo é para entregar ao cliente, desde que a gente consiga identifica-lo”, declara o taxista.

Efectuou então contacto com o hotel, tendo-lhe sido explicado que o cidadão de nacionalidade inglesa estaria muito preocupado com o facto de ter perdido a carteira no dia anterior.

“Consegui o número e liguei. Atendeu-me a central de reservas, pedi para passar para o quarto 307 e eles passaram para o Garajau. A chamada caiu eu voltei a ligar, mas o cliente não estava no quarto em que era suposto estar. Então disse que gostava de falar com esse cliente porque tinha achado uma coisa que talvez fosse dele e a senhora da recepção disse logo ‘isso é por causa de uma carteira, não é?’”, relata Arlindo, que não desistiu apesar dos pequenos contratempos.

Ficou assim combinado que se deslocasse ao hotel a fim de entregar a referida carteira, o que aconteceu no sábado pela manhã.

Tocado pelo gesto, o cidadão estrangeiro pagou a deslocação do taxista, dando-lhe uma gratificação pelo seu profissionalismo e honestidade. Houve até tempo para ’imortalizar’ o momento com uma ‘selfie’.

“[O turista] ficou contente e até tirei uma foto com ele! Ele agradeceu e depois deu-me uma gorjetazinha”, acrescenta bonacheirão Arlindo António.

O taxista não tem dúvidas que acções como a dele são prova que existem bons profissionais no sector e evoca um tempo, não tão distante, em que a sua classe gozava de boa reputação sobretudo nos meios rurais.

“Na altura dos meus pais e ainda na minha, quando comecei a conduzir, o taxista era muito importante nas freguesias e nos sítios. O táxi era aquele senhor que estava no campo e que vinha à cidade para trazer os doentes.

Não havia farmácias. O táxi era a ambulância. Às duas e às três da amanhã podia estar a dormir e tinha de se levantar... Naquele tempo só havia o táxi na freguesia para fazer tudo. Às vezes, até emprestava o dinheiro para levar as pessoas até ao Aeroporto, que depois iam para a Venezuela e quando vinham é que pagavam... quando pagavam”, lembra Arlindo António e rememora outro episódio caricato do início da sua carreira.

“Eu sou natural da Serra de Água, na Ribeira Brava, e com 19 anos comecei a conduzir um táxi. Um dia, estava a descer zona do Espigão, perto da uma da manhã, e uma senhora de preto manda-me parar e pede-me para esperar pela filha que precisava de ir para o Hospital para ter o bebé”. A mãe chegou a tempo ao hospital e o bebé nasceria em segurança, mas Arlindo não ganhou para o susto: “Está a ver, na altura não havia luz no caminho ainda se ouvia falar nas bruxas que andavam à noite vestidas de preto...”, conta divertido.

Voltando ao presente, lamenta a “desconfiança” com que muitas pessoas falam hoje dos taxistas e o surgimento de uma concorrência que a seu ver “não é legal”.

“Não estou a dizer que somos todos perfeitos e eu também não sou perfeito. Infelizmente, os maus exemplos sobrepõem-se aos bons exemplos, mas também vejo que as pessoas parece que nos olham com um certo desprezo e eu acho que não merecíamos. Nós temos de ter regras como transporte público e os outros fazem o nosso trabalho sem ter regras nenhumas”, lastima.

De referir que o número de licenças de táxi na Madeira é, actualmente, cerca de 800.

Pela parte que lhe toca, Arlindo António está empenhado em fazer aquilo que acha “certo”.

“Eu estudei muito pouco, mas o que eu ainda tento fazer (e penso que faço) é que nenhum cliente deixe de andar de táxi por causa da minha maneira de ser. Sou taxista há 30 anos e há perto de 20 que trabalho no Funchal e nunca tive uma reclamação até ao dia de hoje”, remata com um sentimento de dever cumprido.