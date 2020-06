O Governo Regional já proporcionou todas as condições para que a Câmara Municipal do Funchal (CMF) avance com a obra da Estação de Tratamento de Águas Residuais - ETAR do Funchal assim que desejar.

A Secretaria Regional do Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas recorda que a falta desta infra-estrutura põe em grave e iminente risco a aplicação a Portugal e à Região...