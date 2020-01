‘Condenados’ a rir com os ‘Commedia a La Carte’

César Mourão, Gustavo Miranda e Carlos M.Cunha irão subir ao palco do Teatro Municipal Baltazar Dias, nos dias 16 e 17 de Abril, pelas 21 horas, com ‘Condenados’ Tour: Comemoração 20 Anos’.

Trata-se de um espectáculo, com assinatura do grupo de comédia de improviso que surgiu no final de 2000, intitulado ‘Commedia a La Carte’, que foi criado por César Mourão, Ricardo Peres (entretanto substituído por Gustavo Miranda) e Carlos M. Cunha.

Tal como o próprio nome do espectáculo indica, o público está condenado a rir às gargalhadas com estes três actores, cujo humor apurado tem enchido as maiores salas do país. Aliás, sempre que estes actores se juntam, muitas são as pessoas que não perdem a oportunidade de assistir aos seus espectáculos.

No caso de ‘Condenados’ Tour: Comemoração 20 Anos’, César Mourão, Gustavo Miranda e Carlos M. Cunha prometem momentos bastante divertidos, envolvendo o público na construção de histórias que são criadas no momento, pelos três actores, num sublime jogo de improviso, que é uma das suas imagens de marca.

‘Montado’ o cenário, os madeirenses terão a oportunidade de ver, durante dois dias, um espectáculo que não deixa ninguém indiferente.