Um homem de 69 anos, residente em Santo António, foi condenado a 8 meses de prisão, com pena suspensa, pela prática dos crimes de homicídio por negligência e condução de veículo em estado de embriaguez. Na origem do caso está um acidente de viação ocorrido há quase dois anos, do qual acabaria por resultar a morte do irmão do arguido. A sentença do Juízo Local Criminal do Funchal...