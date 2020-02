Concurso para fiscalização à obra do hospital ainda nem foi lançado

O Governo Regional ainda não lançou o concurso público para contratar a assessoria à fiscalização da empreitada de construção do novo Hospital Central da Madeira. Há o risco de esse facto determinar mais um dos muitos atrasos no início da obra. Será mais um a juntar ao do procedimento concursal para a adjudicação da obra propriamente dita.

No dia 27 de Janeiro, o Governo Regional fez publicar mais um anúncio de prorrogação de prazos do ‘concurso limitado por prévia qualificação’ destinado a contratar a empresa ou consórcio de empresas para a construção do novo hospital. Depois de praticamente dez meses a marcar passo com a fase da qualificação prévia, foram dados 10 dias para a apresentação de candidaturas (igual ao anúncio anterior) e 102 para a entrega das propostas, estes contados a partir da data do convite (mais 42).

O aviso 61/2020 da Secretaria dos Equipamentos e Infra-estruturas veio retirar eventuais dúvidas: “O secretário regional de Equipamentos e Infra-estruturas decidiu, por despacho datado de 27/01/2020, prorrogar o prazo fixado para a apresentação das propostas em 42 dias, passando a respectiva data limite para o dia 20/04/2020, até às 17 horas”.

No entanto, esse concurso, que está a decorrer, destina-se exclusivamente à contratação de quem vai realizar a obra. Não está em causa a contratação da assessoria à fiscalização da empreitada e, muito menos, a aquisição de equipamentos. Relativamente a esta última, os procedimentos para as aquisições, num valor estimado de 60 milhões de euros, há toda a conveniência em ficarem para outra fase, por vários factores: financeiros e tecnológicos.

No entanto, com o atraso em todo o processo, a Região corre o risco de não rentabilizar os equipamentos das actuais instalações hospitalares, que, de acordo com a primeira estimativa de prazos, ainda estariam em vida útil quando o novo hospital estivesse concluído (2024). O mais provável é que a factura dos equipamentos venha a crescer, pois a prazo inicial não será cumprido. Só para a construção, o cadernos de encargos estabelece 50 meses e o início da obra ainda vem longe. Além disso, é preciso equipar o imóvel.

No que diz respeito à fiscalização da empreitada, por regra, a mesma começa uns meses antes do arranque da obra, propriamente dita, e prolonga-se após a conclusão da mesma. O não lançamento do concurso para a contratação da respectiva assessoria deverá, muito provavelmente, só por si, significar mais um atraso no arranque da obra. De acordo com a informação constante da candidatura a Projecto de Interesse Comum (PIC), está em causa um procedimento superior a seis milhões de euros, o que, para ter todas as garantias de legalidade, exige a realização de um concurso público internacional.

Este, como o concurso para a obra, está sujeito a um conjunto de percalços potenciais e prováveis, como os pedidos de esclarecimentos, de prorrogação de prazos e de contestações judiciais e administrativas. Depois, existem as formalidades impostas pela lei, que vão da negociação com os vencedores à obtenção dos vistos prévios do Tribunal de Contas. Mesmo que relativamente ao financiamento da República e ao empréstimo a contrair pela Região, junto do BEI, tudo decorra bem, é muito improvável que a obra arranque neste ano, o que deve contrariar aquilo que o actual Governo Regional vem a afirmar.

Impõe-se recordar que, em entrevista dada ao DIÁRIO em Janeiro, a a propósito do orçamento da Região para 2020, o vice-presidente Pedro Calado admitiu que, de agora em diante, “a Região só depende de si”, pelo que os atrasos não são imputáveis à República.