A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e as Associações Distritais pretendem concluir as respectivas competições seniores. A nível nacional são os casos do Campeonato de Portugal, Liga feminina, Liga Revelação e I e II Divisões de futsal. Já no âmbito regional, o objectivo passa, também, por jogar o que falta na Divisão de Honra de futebol e futsal e na I Divisão de futebol. Mas...