Concessão de transportes fora do Funchal avança até Dezembro

A Vice-presidência do Governo Regional, através da Direcção de Economia e Transportes, contratou a empresa do antigo adjunto do anterior Gabinete do Secretário de Estado das Infra-estruturas, Transportes e Comunicações e com passagens por Governos da República anteriores, para a ‘assessoria técnica para a elaboração do caderno de encargos e respectivas peças associadas do concurso...