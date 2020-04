O Festival Madeira #estamosjuntos começa hoje, sendo este um evento promovido pelo projecto Hotelaria Madeirense Ajuda a Ilha.

O festival, que será transmitido através do Facebook e do Skype, inclui concertos e tem como objectivo homenagear a Madeira e a sua população, assim como o Serviço Regional de Saúde e a equipa que, neste momento, está responsável pela covid-19, no Hospital...