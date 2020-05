A ANSA/Orquestra Clássica da Madeira oferece um concerto aos moradores do Bairro da Nova Cidade, em Câmara de Lobos, que foram sujeitos a medidas mais restritas de confinamento devido à cerca sanitária. O espectáculo acontece, no próximo sábado, dia 30 de Maio, pelas 18 horas, com uma duração de sensivelmente trinta minutos.

Esta iniciativa está inserida no projecto ‘Orquestra Solidária’...