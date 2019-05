‘Concerto da Banda do Panda’ é prenda para as crianças desembrulharem

Foi apresentado ontem, na Câmara Municipal do Funchal, o ‘Concerto da Banda do Panda’, que decorre no próximo sábado, 1 de Junho, no Parque de Santa Catarina. A efeméride assinala o Dia da Criança e proporcionará às famílias um espectáculo conceituado a nível nacional e com acesso totalmente gratuito, naquela que promete ser uma tarde diferente e animada na capital madeirense.

Segundo...