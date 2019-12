Um sucesso artístico e uma prenda de Natal antecipada no ‘sapatinho’ de mais de 1.500 espectadores. Foi assim a VI Edição do Concerto de Natal da Orquestra Clássica da Madeira (OCM) que se realizou na noite de ontem, na Calheta, com a participação especial da conceituada solista Sofia Escobar e ainda das Ninfas do Atlântico.

Sob a direcção do maestro Francisco Loreto, a OCM protagonizou...