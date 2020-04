Computadores das escolas não chegam para todos

Nem todas as escolas da Madeira têm computadores suficientes para emprestar aos alunos que deles precisam para acompanhar o ensino à distância. E há estabelecimentos de ensino que até têm equipamentos em número suficiente, mas essas máquinas não são totalmente adequadas para o ensino através das plataformas digitais.

Ao DIÁRIO, representantes de escolas madeirenses explicaram que os estudantes prioritários para a cedência de computadores são aqueles que não têm qualquer equipamento – seja ele um computador, um tablet ou um smartphone – bem como os alunos que não têm internet em casa. Quer isto dizer que os alunos que dividem um computador, um tablet ou um smartphone com irmãos, ou até com pais em teletrabalho, terão de continuar a fazer esta gestão.

A Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco já emprestou, pelo menos, 16 computadores: “Fizemos um levantamento interno sobre o acesso à internet e computadores dos nossos alunos”, começou por explicar Cristina Duarte, presidente do Conselho Executivo deste estabelecimento de ensino, garantindo que “a escola vai emprestar” aos que mais precisem”. E dentro do grupo de alunos dos que não tem qualquer equipamento - que Cristina Duarte não revela o número - há prioridades: “Privilegiamos os cursos de multimédia para o empréstimo, sobretudo porque é um CEF (Curso de Formação e Educação) de fim de secundário”. Seguem-se para cedência de computadores da escola, todos os alunos do secundário e, no fim, os do ensino básico.

Questionada sobre o número total de computadores que a Escola Gonçalves Zarco dispõe para empréstimo a presidente do conselho executivo afirmou: “Não faz muito sentido dizer quantos computadores tem o nosso parque informático”, explicando que muitos dos equipamentos são para utilização da comunidade educativa desta escola, como os serviços administrativos. Por outro lado, Cristina Duarte revela que a escola recebeu duas doações e faz um apelo: “Verificamos tudo para salvaguardar todas as medidas de segurança e alertamos famílias que tenham computadores em casa que não utilizem para que os doem”. E até smartphones.

Sobre os resultados do inquérito realizado pela Secretaria Regional da Educação para aferir a capacidade informática dos alunos, Cristina Duarte avança que os números já são outros: “No início eram 29 alunos sem internet, mas já mudou. Umas famílias decidiram mudar prioridades e instalaram. E há casos de pessoas que perderam o emprego e foram obrigadas a retirar a internet. O número de alunos que precisam de computadores também se alterou: umas famílias conseguiram empréstimos de amigos e outras achavam que tinham computadores, mas afinal não servem”.

Já na Escola Básica do 2.º e 3º Ciclo Dr. Horácio Bento Gouveia, de acordo com a presidente do conselho executivo deste estabelecimento, as carências informáticas não são evidentes. Fátima Teles sublinhou que 97% dos estudantes “estão equipados”, a julgar pelo inquérito realizado pela SRE. Já o professor Carlos Mendonça, coordenador destes empréstimos nesta escola, esmiuçou os números: “Temos 53 alunos sem internet; 39 sem internet e sem TVCabo; e 18 alunos sem qualquer aparelho e sem internet. Estamos mais preocupados com estes estudantes sem qualquer acesso”

E mesmo para estes 18 alunos, há outros obstáculos para ultrapassar, já que nenhum dos computadores que dotam as três salas de informática da HBG são os mais adequados: “Temos três salas de informática com uma média de 15 computadores, mas não temos câmaras ou [computadores] portáteis que já trazem câmaras”. E como estes 18 estudantes também não têm internet no domicílio, Carlos Mendonça adiantou que a escola está a articular com a SRE uma solução: “Não sei se serão pen de internet... Temos tablets suficientes para estes [18] alunos que não têm qualquer equipamento, vamos ver com a Secretaria Regional se podemos emprestar”.

Também Vítor Gomes, director do Conselho Executivo da Escola Básica com Pré-Escolar de Santo António e Curral das Freiras revelou ao DIÁRIO que este estabelecimiento de ensino recebeu, na manhã de ontem, 10 pedidos de empréstimo de computadores. Vítor Gomes revelou também: “No levantamento efectuado e registado pelo ‘Place’ foram assinalados, em cerca de 700 alunos, 63 alunos sem internet, o que é efectivamente a parte mais limitativa. Isto porque há casos de alunos que não tendo computador agilizaram a sua participação nas actividades através de smartphones, porque não tendo computador tinham internet fixa em casa”. E para “situações mais específicas e de maior dificuldade” o acompanhamento também não é interrompido: “Estamos a providenciar o acesso a material fotocopiado enviado por mail para a escola pelos professores para chegar posteriormente ao aluno. Deve ser assinalado que, nas situações de limitações na interacção digital, os professores, nomeadamente do 1.º Ciclo contactam directamente os encarregados de educação transmitindo as tarefas que podem ser executadas pelos seus educandos através dos respectivos manuais”, explicou.

O DIÁRIO tentou conversar com Ana Isabel Freitas, presidente do Conselho Executivo da Escola Jaime Moniz, mas sem sucesso. Conseguimos, sim, chegar à fala com Fátima Marques, professora neste estabelecimento e que revelou não ter, nas duas turmas de 12.º ano que lecciona, qualquer aluno sem equipamento informático ou acesso à internet.

Também a Escola Secundária de Francisco Franco entregou ontem 30 computadores a alunos carenciados com matrícula em cursos científico-humanísticos, cursos profissionais e cursos de educação e formação. Dos cerca 2.200 alunos que responderam ao inquérito da SRE, estes 30 estudantes referiram não ter equipamento que lhes possibilitasse acompanhar as aulas à distância: sete alunos de 12.º ano; 12 alunos de 11.º ano e 11 alunos de 10.º ano, fez saber a escola através de comunicado. Esta escola emprestou aos alunos um computador, um monitor, um teclado USB, um rato USB, um cabo VGA, uma antena wifi e dois cabos de alimentação, desmobilizando para tal, três salas de informática. A entrega de equipamento estende-se a alunos moradores no Curral das Freiras, Campanário, Estreito de Câmara de Lobos, Câmara de Lobos, Caniço e Funchal.