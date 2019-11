“Compromissos são para cumprir”, garante Pereira

Palavra de Carlos Pereira: “Estando, ou não, no programa, os compromissos são para cumprir”, afirma o deputado do PS-M à Assembleia da República, garantindo que as promessas assumidas durante a campanha eleitoral não são palavras vãs nem para caírem no esquecimento.

“Não faço comunicados proclamatórios ou folclore político a fingir que estou no jogo político. Procuro cumprir com...