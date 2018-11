Comprar jornais pode ‘aliviar’ os impostos

A votação das alteração à proposta de Orçamento de Estado para 2019 começa na próxima semana e, no que diz respeito às empresas e comunicação social, há medidas aguardadas com alguma expectativa.

A Associação Portuguesa de Imprensa defendeu, junto dos vários grupos parlamentares, alterações, sobretudo fiscais, que acabaram por ser acolhidas por algumas forças partidárias.

Merecem destaque as proposta de alteração apresentadas pelo PSD e pelo PS.

No caso do grupo parlamentar socialista, é proposta uma alteração ao Código do IVA que inclui as publicações digitais na mesma taxa reduzida (6%) que já inclui as outras publicações. Uma alteração que parece consensual e deverá ser aprovada.

As propostas do PSD dirigem-se, sobretudo aos jornais regionais e locai, em papel.

As três medidas incidem sobre a compra e assinatura de jornais, bem como sobre a aquisição de espaços de publicidade.

Descontos no IRS e no IRC

A primeira proposta pretende garantir que as verbas para apoio aos órgãos de comunicação social, local e regional, sejam disponibilizadas até ao final do mês de Abril, evitando que sejam alvo de cativações pelo Ministério das Finanças.

O PSD também propõe vantagens fiscais que poderão ajudar á venda de jornais.

Com o objectivo de diversificar as fontes de receitas, é proposto que as despesas com publicidade na comunicação social regional e local sejam contabilizadas em 120% para determinação da matéria tributável em sede de IRC.

Ao nível do IRS, é proposto que 15% do IVA pago na aquisição de publicações periódicas, de âmbito regional e local, mediante apresentação de factura, seja dedutível nas despesas totais do agregado familiar. Neste caso é estabelecido um limite global de 250 euros por família.