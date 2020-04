Complexo desportivo de Gaula assaltado

O Complexo Desportivo de Gaula, gerido pelo CS Juventude de Gaula, foi assaltado na manhã de ontem, pouco antes das 7 horas. A segunda vez no espaço de duas semanas.

Segundo Filipe Freitas, vice-presidente do clube, os meliantes terão acedido ao espaço pelas traseiras, entrando através do arrombamento de uma janela de alumínio.

Furtaram a máquina da cerveja e algumas garrafas de bebidas alcoólicas da rulote que se encontrava no exterior e, além disso, levaram ainda alguns chocolates, batatas fritas e sumos do interior do recinto, cujo valor não foi possível precisar.

O segurança apercebeu-se do furto poucos minutos depois e contactou as autoridades.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) esteve no local, juntamente com a Polícia Judiciária que recolheu elementos para a investigação, nomeadamente impressões digitais deixadas no local pelos suspeitos.

Sabe-se também que há cerca de duas semanas indivíduos furtaram gasóleo das carrinhas e também as baterias.

Há também a registar danos avultados nas janelas.