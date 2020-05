Os diversos agentes do sector turístico estão a perder a paciência com o Governo Regional. E pior ficaram ao lerem ontem as declarações do secretário do Turismo à Lusa, sobretudo quando referiu que a Madeira está preparada para reabrir as portas ao turismo, o que não acontece com os mercados emissores tradicionais, dando como exemplos a Inglaterra, a Espanha, a Alemanha, Itália...