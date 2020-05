A Assembleia Legislativa da Madeira voltou a aprovar, ontem, uma proposta de lei à Assembleia da República que tem como único objectivo equipara as comissões de inquérito criadas no parlamento regional às da Assembleia da República, como já acontece em relação aos Açores. A proposta, do PSD, defendida por José Prada, torna obrigatória a presença na comissão a quem for convocado,...