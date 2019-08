Comissão Europeia distingue medidas da Câmara do Funchal

É um reconhecimento que chega de Bruxelas. A Comissão Europeia elegeu as passadeiras sensorizadas na Estrada Monumental/Avenida do Infante e o projecto ‘Kiss & Ride’ como estando entre as boas práticas europeias de mobilidade. O reconhecimento já chegou à Câmara Municipal do Funchal por ter tomado a iniciativa.

Esta informação já consta do ‘site’ oficial da Interreg Europe e passa,...