‘Comes e bebes’ ganham espaço aos produtos típicos

A procura que se verificou nos pedidos de licenciamento para as barraquinhas de comes e bebes, não se repetiu no leilão para a atribuição de espaços para venda de produtos agrícolas típicos da quadra natalícia e que dão o mote à tradicional Festa do Mercado no Funchal. O certame evoluiu a todos os níveis ao ponto de existir, no recinto de ruas que servem de palco à festa, 10 ‘stands’...