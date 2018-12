Comerciantes queixam-se das rendas elevadas da CMF

Os comerciantes que se encontram a vender pinheiros naturais e outros elementos decorativos no centro do Funchal queixam-se dos preços elevados do aluguer do espaço por parte da Câmara Municipal do Funchal (CMF).

O DIÁRIO procurou saber juntos destes comerciantes se esta tradição ‘vives dias felizes’ e quais sãos as expectativas para este ano.

Junto à Empresa da Electricidade da Madeira, encontram-se montados até segunda-feira, alguns espaços para venda de produtos naturais, adornos para os efeitos de Natal, tendo como principal elemento o pinheiro natural.

Um dos comerciantes, Dinis Jesus, explicou que “esta tradição de família” já viveu dias melhores, mas acrescentou que no entanto “não está a correr assim tão mal”. Contudo, acredita que esta semana as vendas melhorem devido a uma maior aproximação ao dia de Natal.

O aluguer do espaço foi alvo de crítica por parte do comerciante, que paga mais de 300 euros, por um espaço de 4 à 6 metros.

Explicando que os clientes queixam-se que os pinheiros estão mais caros, no entanto é a única forma de colmatar o valor da renda.

Quem partilha da mesma opinião é Avelino Vieira que diz que “o cliente sente que o preço é alto”.

O comerciante explicou que durante estes dias as pessoas têm passado e perguntado os preços, mas não compram, porque têm noção que “está caro”, no entanto não sabem que os valores devem-se, em parte, ao montante alto que pagam de renda a CMF.

Um outro comerciante, José Canário referiu-se às vendas deste ano, dizendo que “está fraquinho”.

O vendedor explicou que esta tradição tende a desaparecer, muito conta da venda dos pinheiros artificiais.

Quanto ao valor da renda, partilha da opinião dos seus colegas, dizendo que “é muito cara”.

José Canário destacou ainda que todos os anos os comerciantes pedem a CMF um espaço sanitário, mas até ao momento não foi apresentada nenhuma solução.