Há uma nova plataforma que o permite cozinhar para turistas na sua própria casa e ainda tirar dividendos da experiência. ‘Eat At a Local’s’ é o nome do projecto criado pela algarvia Joana Glória e que já chegou à Madeira por via de dois anfitriões.

Isto tudo começou porque a mentora estava com alguma vontade de mudar de vida. Natural de Lagos, Joana Glória sabia, de antemão, que...