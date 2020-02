Uma comédia dramática francesa é exibida hoje no Encontro com o Cinema, pelas 21h30 no Centro Cultural John Dos Passos. ‘Na Praça Pública’, de Agnés Jaoui, faz justiça ao nome e traz a história de uma estrela de televisão que passou de moda.

‘Castro’, Jean-Paul Bacri, reencontra a ex-mulher ‘Hélène’ (Agnés Jaoui) numa festa numa casa de campo. Enquanto ele sucumbiu ao sucesso, ela...