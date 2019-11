Combinação do golfe e bem-estar holístico

A conhecida marca ‘ayurvédica Ashoka’ já opera com sucesso o seu próprio Centro de Cura na Madeira há vários anos, bem como um spa no hotel Galomar do Galo Resort Hotels desde 2007.

E há pouco tempo o Palheiro Spa passou também a estar sob a responsabilidade de Birgit Moukom e da sua equipa experiente. Os terapeutas e especialistas em beleza tratam os convidados com uma oferta multifacetada...