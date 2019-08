Combater o consumo de álcool na adolescência

Investir na fiscalização da venda de álcool a adolescentes é uma das medidas de prevenção lembradas para combater o consumo nestas idades. Mesmo na Madeira, apontada como a Região do país com menor prevalência nestas faixas etárias. Ensinar as consequências da bebida no organismo quando o corpo ainda está em formação, como no caso dos miúdos, é outra das frentes.