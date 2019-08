Combater a violência doméstica

Ester, com 53 anos, foi assassinada pelo companheiro, no Jardim do Mar, no Domingo passado. O crime hediondo chocou a Calheta, a Região e o país.

A madeirense junta-se às 16 mulheres que, em 2019, foram assassinadas em quadros de crimes passionais, em Portugal. O alegado consumo de drogas do pescador de Câmara de Lobos que matou Ester, é uma das causas apontadas na sociedade regional...