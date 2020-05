O Combate à pandemia do Covid-19, na Região, já originou meia centena de diplomas legais e há outros a aguardar tramitação na Assembleia Legislativa da Madeira. O executivo madeirense tem governado com recurso a resoluções do Conselho de Governo, portarias e despachos, essencialmente. Até agora, o Governo de Miguel Albuquerque, produziu quase 51 diplomas em pouco mais de um mês...