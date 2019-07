Foi durante a inauguração do Espaço PAN, ontem, que o partido Pessoas, Animais, Natureza divulgou a lista de candidatos à Assembleia Legislativa da Madeira (ALM) para as próximas eleições regionais. O encontro também ficou marcado pela presença de André Silva, porta-voz nacional do PAN, que viajou até à Madeira para apresentar a lista, composta por 29 homens e 65 mulheres.

João Henriques...