Um polícia foi encontrado com ferimentos provocados por uma arma de fogo, nas camaratas da esquadra da PSP no Aeroporto da Madeira e, pelo menos até ao final da tarde de ontem, continuava em coma, internado na Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital Dr. Nélio Mendonça, entre a vida e a morte.

Segundo o DIÁRIO apurou, o agente, com cerca de 40 anos, não estava de serviço, mas por...