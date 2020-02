A localização da ETAR do Campanário, junto à Escola do 2.º e 3.º Ciclo, sobranceira à ribeira que desagua no Calhau da Lapa, é alvo de contestação da população. A obra iniciada esta segunda-feira ficou desde logo marcada pela afixação de um cartaz de protesto com a inscrição ‘Governo contamina escola e Calhau da Lapa’.

Ontem de manhã, a contestação ganhou voz com a presença do responsável...