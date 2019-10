Com muito Prazer(es) no começo da época

No segundo dia de competição da época 2019/2020 do futebol de veteranos verificou-se a estreia do Clube Desportivo e Recreativo dos Prazeres. “Estava para acontecer na época anterior, não foi possível, mas agora sim”, revelou o presidente do clube, Duarte Anjo, dando conta de que “havia um grupo que se interessou por isto com muito entusiasmo”, não escondendo que o desejo geral crescente “das pessoas praticarem desporto” também terá contribuído para este surgimento.

E com enorme “força” do vice-presidente do clube, responsável pela secção, Vasco Nascimento, antigo guarda-redes. Os Prazeres juntam-se, assim, ao Estrela na representação do concelho da Calheta no futebol de veteranos, situação que, alerta Duarte Anjo, “foi pacífica”. “Tivemos diálogo e não houve qualquer problema”, acrescenta.

Pelos Prazeres jogam antigos praticantes da modalidade, alguns até que representaram o CDRP quando este teve futebol federado, mas também elementos que nunca jogaram futebol federado.

A secção

Com Vasco Nascimento e Marco Setim como diretores, José Manuel Jardim é o treinador que tem Nélio Matos como ‘adjunto’, eis o plantel dos Prazeres:

Alexandre Calaça, Carlos Ribeiro ‘Roque’ (guarda-redes), Raul Gonçalves (médio), Fábio Alves (médio), Nelson Cabral (defesa), José Quinta (médio), Martinho Silva (defesa), Paulo Gama (avançado), Manuel Tanque (defesa), Jose Sutilo (médio), João Vargas (avançado), Juan Gouveia(avançado), Carlos Gonçalves (defesa), Jorge Agrela (avançado), António Vieira (defesa), António Martins ‘Toni’ (médio), Sérgio Pereira (médio), Paulo Silva (avançado), José Cassiano (médio), Emanuel Andrade (defesa), Vasco Nascimento (avançado), Luis Roque (defesa), Ricardo Mendes (defesa) e José Pereira (avançado).

Para a história fica o empate alcançado na Ilha Dourada, frente ao CD Portosantense, 1-1. A equipa da ‘casa’ chegou ao intervalo a vencer mas Sérgio Pereira reporaria a igualdade.

Comenta quem viu que o empate aceita-se apesar do maior domínio inicial do Portosantense – visitantes sentiram a estreia e a... viagem, com o jogo às 13h30 -, com as alterações do técnico José Manuel também a surtirem efeito.

Fica o registo do desportivismo que imperou, com boa arbitragem de Marco Delgado, num jogo a contar para o Grupo 5 da Alfredo’s Cup.