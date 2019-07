O Marítimo abriu ontem, pela manhã, a oficina de trabalho, tendo em vista a temporada de 2019/20. E abriu com objectivos pré-definidos pelo presidente, divididos em três fases: “A manutenção, em primeira instância; a realização de um campeonato melhor do que na época anterior; atacar um lugar que dê acesso à Liga Europa”, sendo que este último objectivo vai depender do que a equipa...