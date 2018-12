Por volta das 23h56 de domingo (16 de Dezembro), uma ambulância da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP) colidiu com uma viatura ligeira, no cruzamento entre a Rua dos Netos e a Rua dos Ferreiros, no Funchal.

O acidente acabou por provocar ferimentos ligeiros em duas tripulantes da ambulância.

As vítimas foram socorridas por elementos do corpo de Bombeiros Sapadores do Funchal e dos Bombeiros...