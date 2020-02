Uma colisão entre duas viaturas, ocorrida na Boa Nova, abaixo do ‘Telheiro de Zinco’, provocou ontem ferimentos num rapaz na casa dos 20 anos. O choque ocorreu por volta das 10 horas e deixou a vítima encarcerada no interior do automóvel.

O rapaz estava consciente, mas teve de ser retirado pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses, com recurso a material de desencarceramento. Depois...