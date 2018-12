Colisão com antena foi fatal

A avaliação preliminar dos destroços do helicóptero do INEM acidentado no sábado indica que a queda da aeronave aconteceu na sequência da colisão com uma antena emissora existente na zona, revelou, numa nota enviada ontem à Lusa, o Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e Acidentes Ferroviários (GPIAAF).

“Essa colisão pode ter tido origem em diversas causas...